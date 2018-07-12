На Валаамі тисячі паломників з усього православного світу вшанували пам'ять преподобних Сергія і Германа Валаамських

Вчора, 11 липня, у день пам'яті преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців, тисячі паломників з усього православного світу вшанували пам'ять святих у Валаамському ставропігійному чоловічому монастирі.

Цього дня Божественну літургію у верхньому храмі Спасо-Преображенського собору монастиря звершив Патріарх Кирил, повідомляється на сайті обителі.

На богослужінні були присутні священнослужителі з різних єпархій РПЦ, а також Руської Зарубіжної Церкви.

У ході літургії Предстоятель Руської Православної Церкви підніс молитву про мир в Україні.

Братія монастиря також подарувала Патріарху список старовинної валаамської ікони, який знаходиться біля мощей преподобних Сергія і Германа Валаамських. На іконі, написаній валаамським іконописцем ієромонахом Аліпієм (+1901), зображені преподобні Сергій та Герман біля Престолу Христа Вседержителя.