В Одесі понад 10 тисяч православних пройшли з Касперівською іконою Богородиці вулицями міста

В Одесі 12 липня, в день пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла та дня чудотворної Касперівської ікони Божої Матері - покровительки Причорноморського краю, понад 10 тисяч віруючих пройшли хресною ходою вулицями міста.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, віруючі пройшли від Свято-Успенського кафедрального собору - до Спасо-Преображенського кафедрального собору.

У цей день митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив святкову літургію в Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси. Йому співслужили представники єпископату і духовенства.

На площі перед Спасо-Преображенським собором владика Агафангел звершив святковий молебень. Під час молебню були піднесені молитви про мир в Україні. Після завершення урочистостей всім була запропонована святкова трапеза.

***Касперівська ікона Пресвятої Богородиці потрапила до нас з Трансільванії, сучасна територія Румунії, звідки її в кінці XVI століття привіз серб, який оселився в Херсонській губернії. Ікона передавалася в спадок від батьків дітям, поки в 1809 році не стала власністю поміщиці Касперової. До того часу Касперівська ікона Богородиці потемніла, і живопис на ній проглядався слабо.

У лютому 1840 року поміщиця Касперова слізно вночі молилася перед іконою Божої Матері і раптом побачила, як лик Богородиці просвітлів, ожвавився, і ікона оновилася. З тих пір від Касперової ікони почали відбуватися зцілення, і народ визнав її чудотворною. З 1852 року за проханням жителів Херсона щороку на свято Вознесіння Господнього Касперівську ікону Божої Матері почали приносити в міський собор.

Під час Севастопольської війни 1853-1855 років при облозі Одеси ворожим флотом жителі міста хресним ходом принесли чудотворну ікону з Касперова в місто, і Одеса залишилася неушкодженою. З 1918 року чудотворний образ перебував у Спасо-Преображенському соборі постійно. У 1936 році після знищення собору Касперівську ікону перенесли в Успенський собор, який став кафедральним.

Чудотворний образ Касперівської ікони Пресвятої Богородиці знаходиться в ньому і зараз.