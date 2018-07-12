На Валаамі відкрилась виставка великоформатної художньої фотографії

На Валаамі 11 липня відкрилася виставка великоформатної художньої фотографії «Російські сезони. Валаам». Її відвідав Предстоятель Руської Православної Церкви Патріарх Кирил, повідомляє patriarchia.ru. Постійно діюча галерея просто неба відкрита біля східної стіни Центральної садиби Валаамського монастиря. Експозиції «Острівної галереї» щорічно зможуть подивитися сотні тисяч паломників, туристів та гостей Валаама. Фотовиставка «Російські сезони. Валаам» відомого автора сучасної фотографії А. Львова стала першою експозицією галереї. На виставці представлені 64 великоформатних фото, що розкривають красу та велич природи Валаама, архітектури та духовного життя Валаамського монастиря.

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