У Києво-Печерській лаврі православні вшанували пам’ять первоверховних апостолів Петра і Павла
14:45, 12 липня 2018Православ`я
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У Києво-Печерській лаврі православні вшанували пам’ять первоверховних апостолів Петра і Павла / news.church.ua
У день пам’яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла, 12 липня, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Після читання Євангелія до парафіян і численних паломників зі словом проповіді звернувся митрополит Павел.
Відзначаючи це свято, Свята Церква оспівує образ грішників, що виправляються: в апостолі Петрі - того, хто відрікся від Господа, та розкаявся, в апостолі Павлі - того, хто противився проповіді Господній, але згодом сам увірував.
Під час літургії була піднесена сугуба молитва за мир в Україні.
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