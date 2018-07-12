У Києво-Печерській лаврі православні вшанували пам’ять первоверховних апостолів Петра і Павла

У день пам’яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла, 12 липня, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після читання Євангелія до парафіян і численних паломників зі словом проповіді звернувся митрополит Павел.

Відзначаючи це свято, Свята Церква оспівує образ грішників, що виправляються: в апостолі Петрі - того, хто відрікся від Господа, та розкаявся, в апостолі Павлі - того, хто противився проповіді Господній, але згодом сам увірував.

Під час літургії була піднесена сугуба молитва за мир в Україні.