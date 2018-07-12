У Грузії в соборі Самеба сьогодні відбудеться масове хрещення

У Грузії в кафедральному соборі Трійці (Самеба), 12 липня, в день Петра й Павла, відбудеться масове хрещення.

Про це сказав Католикос-Патріарх Всієї Грузії Ілія Другий під час недільної проповіді, повідомляють "Новини-Грузія".

У Грузії православне свято на честь апостолів Петра і Павла називають «Петра-Павлоба».

«День Петра і Павла в четвер. Богослужіння відбудеться у святому соборі Самеба. Наступного дня, у п'ятницю – свято Свєтіцховлоба, свято Дванадцяти апостолів. Хрещення буде ввечері в день Петра-Павлоба», - заявив Патріарх Ілія.

Католикос-Патріарх всієї Грузії стає хрещеним батьком третіх і наступних дітей у сім'ях, батьки яких вінчалися в церкві. Перше масове хрещення немовлят відбулося 19 січня 2008 року в кафедральному соборі Святої Трійці. Мета цієї ініціативи патріарха - поліпшення демографічного стану в країні.

Під час недільної проповіді Ілія Другий також говорив про природу людини та її випробування.

«У кожної людини – своє випробування і воно дається тим, хто може його винести. Немає такої людини, у якої немає якогось випробування. Ми просимо Господа дати нам таке випробування, яке може винести будь-яка людина і кожен з нас. Дай Боже, щоб милість, мир і радість запанували у нас», - сказав Патріарх Ілія Другий.