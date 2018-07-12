У Святогірській лаврі відзначають 10 років від дня прославлення місцевих подвижників

13:08, 12 липня 2018
Православ`я
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10 років від дня прославлення Собору Святогірських святих / svlavra.church.ua

У 2008 році, на свято святих первоверховних апостолів Петра і Павла відбулося урочисте прославлення 16-ти отців Святогірської обителі, які жили у Святих Горах у XVII, XVIII, XIX і XX століттях, повідомляється на сайті Святогірської лаври.

У поточному році також виповнюється 10 років трьохтомнику Святогірського патерика, виданого в тому ж році, коли були прославлені преподобні отці Святогірські.

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