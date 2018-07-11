У Києво-Печерській лаврі почали святкувати день апостолів Петра і Павла

Напередодні дня пам’яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла, 11 липня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

За богослужінням молились парафіяни Києво-Печерської лаври і паломники, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Святі первоверховні апостоли Петро і Павел особливо шануються Святою Церквою. Кожен із них поніс великі подвиги на ниві проповіді Євангелія. Життя апостола Петра дає нам приклад дивовижного милосердя Божого: навіть після трикратного зречення Господь поновлює його в апостольському достоїнстві.

Апостол Павел спочатку був гонителем християн, але після явлення йому Господа стає проповідником Царства Небесного. Обидва апостоли відрізнялись особливою відданістю Богу, потерпіли багато гонінь від противників християнства та були вбиті у Римі у 67 році.

Завтра Предстоятель очолить Божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Початок богослужіння о 8.30.