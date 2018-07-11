Монахи Києво-Печерської лаври відвідали дитячий реабілітаційний центр у Київській області

Напередодні свята святих первоверховних апостолів Петра і Павла братія на чолі з керівником відділу соціального служіння Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ієромонахом Лукіаном відвідали Центр соціально-психологічної реабілітації дітей села Копилів Макарівського району Київської області.

Традиційно дітям були передані іконки, солодощі, іграшки, необхідні медикаменти. Особливу радість у дітей викликало жваве спілкування зі священиком, під час якого кожен міг задати батюшці питання і отримати на них відповіді, повідомляється на сайті обителі.

Братія соцвідділу висловлюють подяку всім, хто допомагає їх підопічним, а також нагадують про те, що можна жертвувати сезонний одяг і взуття, продукти тривалого зберігання, канцтовари, побутову хімію і все те, що може знадобитися підопічним відділу соціального служіння Лаври.