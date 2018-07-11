Помер духівник Почаївської лаври схиархімандрит Георгій

Сьогодні, 11 липня, на 83-му році життя відійшов до Господа духівник братії Свято-Успенської Почаївської лаври схиархімандрит Георгій (Стець).

Про це Інформаційно-просвітницькому відділу УПЦ повідомили в обителі.

Отець Георгій (Стець Галактіон Дмитрович) народився 18 листопада 1935 року в с. Копашнево, Хустського району, Закарпатської області. На послух до Почаївської лаври був прийнятий 20 лютого 1959 року. Тут він підвизався майже 60 років.

У 1960 році намісник обителі архімандрит Севастьян звершив постриг 25-річного юнака в монашество. Ще через два роки він був рукоположений у ієродиякона, а пізніше в ієромонаха єпископом Львівським і Тернопільським Григорієм.

Священнослужитель разом із братією пережив усі непрості часи гонінь від безбожної влади, завжди твердо стояв за православну віру та благочестя.

Сам отець Георгій про той період і зокрема про його відносини з преподобним Амфілохієм - головним захисником і поборником Правосла’я на Західній Україні у ті часи - згадував так: «Коли мене викликали в міліцію на допит, я завжди брав благословення у отця Іосифа (ім’я прп. Амфілохія до постригу в схиму – ред.). Той казав: «Іди і нічого не бійся».

За віддане служіння і численні заслуги перед Церквою схиархімандрит Георгій був удостоєний багатьох церковних нагород, мав право носіння Другого Хреста з прикрасою, нагороджений орденом прп. Сергія ІІІ ступеня. Багато років ніс послух благочинного, духівника і економа Лаври. 27 років отець Георгій був незмінним духівником братії Святої Почаївської обителі.

17 травня цього року священнослужитель був пострижений у Велику схиму.

11 липня 2018 року після тривалої хвороби схиархімандрит Георгій (Стець) відійшов до Господа.

Пам’ять про отця Георгія буде зберігатися не тільки у серцях сотень почаївських монахів, а й у багатьох людей, які знаходили у батюшки духовну розраду і підтримку.