На Київщині православний священик організував для дітей стрибки з парашутом

Керівник молодіжного відділу Бориспільської єпархії УПЦ ієрей Максим Молотков, настоятель храмів у селі Світильня та смт Калита, продовжує організовувати активне дозвілля для дітей своїх приходів.

Цього разу рупа хлопців-паламарів побувала у Вінницькій області у «Першій Православній парашутно-десантній школі імені Цесаревича Олексія», повідомляє Молодіжний відділ Бориспільської єпархії УПЦ.

Невід’ємною частиною дня була молитва. Крім того, хлопці виконували безліч фізичних вправ, вчились влучно кидати ножі. Підсумком перебування у військовій школі стали екзамени та стрибок з парашутом для тих, хто склав їх на відмінно.

З благословення настоятеля Свято-Михайлівської церкви діти зробили свій перший вдалий стрибок. Під час стрибків отець Максим підтримував їх, летячи в кабіні пілота. Наймолодших учасників школи, та тих, хто не стрибав з парашутом, прокатали на десантному літаку АН-2.