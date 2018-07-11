У Валаамському монастирі освятили надбрамний храм на честь святих апостолів Петра і Павла

Патріарх Кирил 10 липня освятив надбрамний храм на честь святих первоверховних апостолів Петра і Павла у Спасо-Преображенському Валаамському ставропігійному монастирі.

На богослужінні були присутні члени Опікунської ради та благодійники Валаамскої обителі, повідомляє patriarchia.ru.

«Чудово виконані відновлювальні роботи. Ще одне місце освячене для звершення Божественної літургії. А всякий новий храм, який ми відновлюємо й освячуємо на Валаамі, свідчить про те, що з ласки Божої розвивається монастирське життя на цьому святому місці. Кожен храм покликаний залучати паломників, ставати місцем спільної молитви, і дай Бог, щоб і цей історичний надбрамний храм знайшов колишню славу, бо безліч прочан, які відвідували Валаам у старі часи, проходили, в тому числі, і через стіни цього святого храму», - сказав Патріарх Кирил.

***Надбрамний храм на честь святих первоверховних апостолів Петра і Павла - перша зупинка на пішохідному маршруті прочан, які приїжджають на Валаам. Саме тут, біля святих врат, зупиняються православні мандрівники, роблячи поклони перед образами засновників монастиря - преподобних Сергія і Германа, Валаамских чудотворців. Між ними - мозаїчна ікона апостола Андрія Первозванного, який, як свідчить переказ, першим з учнів Христа ступив на Валаамскі скелі й поставив тут хрест.