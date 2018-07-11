Православний сайт публікує серію матеріалів до 1030-ліття Хрещення Русі
Серію матеріалів, присвячених 1030-літтю Хрещення Русі, публікує журнал «Фома в Україні».
З матеріалами спецпроекту «Хрещення Русі» можна ознайомитися на сайті журналу.
«Прийняття християнства київським князем Володимиром стало ключовою подією в історії Русі, заклало основи державності й на століття визначило долю народів, які вийшли з київської хрещенської купелі», – повідомляють автори проекту.
За словами журналістів, у цей день 1030 років тому православна віра згуртувала різноплемінне населення Київської Русі в єдиний народ, дала можливість на рівноправних умовах увійти до числа наймогутніших держав Європи, сприяла розвитку економіки, культури, мистецтва.
Напередодні 1030-річчя Хрещення Русі віруючі Української Православної Церкви з усіх куточків країни візьмуть участь в урочистостях і помоляться про Божу милість для нашого народу.
День Хрещення Русі в Україні щорічно святкують у День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, 28 липня.