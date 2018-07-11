В УПЦ розповіли, навіщо сучасній людині традиційна сім’я (рос.)

До Дня православної сім’ї Голова Місії Синодального відділу Української Православної Церкви у справах сім’ї архієпископ Пантелеімон розповів про те, чого сучасникові не вистачає для створення міцного традиційного союзу.

Руйнують стосунки три пороки, вважає владика, а політика узаконення «одностатевих шлюбів» свідчить про умертвіння людських достоїнств.

— День памяти святых благоверных Петра и Февронии, который мы празднуем 8 июля, стал еще и днем православной семьи. Ваше Преосвященство, что такого особенного именно в этой семье?

— Святые Петр и Феврония дали всему Православному миру пример идеальной христианской семьи. За это они удостоены церковного почитания, именно поэтому их жизнь вот уже более восьми веков служит примером должного отношения супругов к церковному браку и друг к другу.

Эти святые прославляются Церковью не как преподобные, хотя они и приняли в конце своей жизни иночество, не как мученики и исповедники, хотя они и были изгнаны из своего города. Пост и молитва были частью их семейной жизни, они подвергались унижениям и опасностям за то, что хранили верность друг другу.

Вспомним, например, момент из их жизни, когда Петр стал перед выбором: любимая жена или княжество. Тогда князь ради Февронии пренебрёг властью и богатством и сделал выбор в пользу семьи. Благодаря любви к своему мужу и мудрости, Феврония своими утешительными словами помогла Петру со смирением перенести это испытание. Эти и многие другие моменты из их жизни служат для нас ценным и назидательным примером истинной верности и любви между мужем и женой.

Они поставлены в один ряд с апостолами и мучениками и другими великими святыми. И удостоены они такого прославления “ради мужества и смирения”, проявленных ими в хранении заповедей Божиих в отношении брака. Значит каждый из тех, кто подвизается в христианском браке и следует их примеру, может быть поставлен в этот ряд и может стяжать венец, которого удостоились святые Петр и Феврония Муромские.

— Много ли Вы встречали людей, которые счастливы в браке? Чем такие пары отличаются от других?

— Людей, которые счастливы в браке, я встречал. И, к счастью, их немало в нашей стране. С виду такие пары трудно отличить от других. Главной чертой таких семей является взаимная любовь, добровольное самопожертвование ради другого и отсутствие эгоизма.

— Сегодня почти нигде не учат как создать и построить семью. В лучшем случае могут подсказать как спасать брак, когда уже чаще всего спасать поздно. Что в Церкви говорят об институте брака и его хранении? Что в первую очередь разрушает семейные отношения?

— Для христиан брак не просто юридический договор, средство продолжения рода и удовлетворения временных природных потребностей, но, по слову святителя Иоанна Златоуста, «таинство любви», вечное единение супругов друг с другом во Христе.

Молодой человек или девушка должны с умом и рассудительностью подходить к выбору будущего избранника или избранницы, обращая внимание на духовную сторону человека и его воспитание. После бракосочетания они должны всеми силами стараться в чистоте и святости хранить этот священный союз, пресекая свою гордость.

Разрушают семейные отношения: прелюбодеяние, эгоизм и желание доказать собственное первенство.

— Как Церковь относится к разводам и повторным бракам?

— Церковь настаивает на пожизненной верности супругов и нерасторжимости православного брака, основываясь на словах Господа Иисуса Христа: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает… Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует» (Мф. 19. 6, 9). Развод осуждается Церковью как грех, ибо он приносит тяжкие душевные страдания и супругам (по меньшей мере одному из них), и особенно детям. Единственным допустимым основанием развода Господь назвал прелюбодеяние, которое оскверняет святость брака и разрушает связь супружеской верности. Церковь отнюдь не поощряет второбрачия. Тем не менее, согласно каноническому праву, второй брак разрешается невиновному супругу. Лицам, первый брак которых распался и был расторгнут по их вине, вступление во второй брак дозволяется лишь при условии покаяния и выполнения епитимии, наложенной в соответствии с каноническими правилами.

— Есть ли при Вашем отделе некие инициативы, которые бы поддерживали православные семьи, помогали бы создать или сохранить брак?

— При Миссии Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам семьи действует Семейный Клуб, который приглашает всех желающих семейных и молодых людей для назидательного общения с опытными священнослужителями, для обмена собственным семейным опытом и поиска решения проблем. О наших проектах в поддержку семьи можно прочесть на официальном сайте отдела: www.family.church.ua.

— Не секрет, что во всем мире растет волна безбрачия, мужчины и женщины предпочитают жить в так называемом гражданском браке, в это время в США добиваются узаконивания во всех штатах однополых браков. О чем это говорит, как Вы считаете?

— В последнее время высказываются предположения, что институт брака устарел, и нужны новые формы отношений между мужчиной и женщиной, охраняющие их свободу. Для христиан брак является божественным установлением, выражающим природу человека. Утрата этой формы отношений разрушит сущность человека и приведёт его в животное состояние. Возможно, пренебрежение к браку вызвано забвением изначального замысла о человеке.

Гражданский брак как союз людей, зарегистрированный в муниципальных государственных органах, Церковь признает. Сожительство людей, не благословленное Церковью и не зарегистрированное в муниципальных органах, считается самым обычным блудом. Стремление к такому виду сожительства говорит о том, что эти люди желают лишь удовлетворять свои плотские страсти и потребности без никакой ответственности перед Богом и людьми. И это, безусловно, грех.

Политика узаконивания «однополых браков» как тяжкого противоестественного греха существует не только в США, но и в Европе и других странах, и усердно стремится к нам. Это свидетельствует о массовом развращении народа и умерщвлении человеческих достоинств в людях.

— Без чего христианский брак не сможет существовать?

— Христианский брак не сможет быть, главным образом, без цели его существования. А именно: создания домашней церкви, в которой будет жить любовь к Богу, ближнему и любовь между собой. В такой семье должна правильно быть установлена иерархия, где во главе стоит Христос, далее – муж, жена и дети.

— А какую роль в браке играют дети?

— Дети – это великий Божий дар, помощь и утешение для родителей. «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева», - пишет Псалмопевец (Пс. 126. 3). Задача родителей: с самого рождения детей воспитывать их в мудрости, доброте и любви к Богу и ближнему. Священномученик Владимир, митрополит Киевский говорил: «Родители главным образом ответственны за воспитание своих детей и вину за дурное воспитание их никому не могут приписывать, кроме себя».

— Как создать такую семью, как у благоверных Петра и Февронии?

— Одинаковых семей не бывает. Создавая свою семью, мы можем лишь ставить себе в пример высокие добродетели этих святых людей, стараясь во всем угождать Богу. В идеале создавать семью лучше еще до бракосочетания, делая свой выбор с рассудительностью и мудростью. Живя в браке, нужно отсекать от себя гордость и себялюбие и всегда быть взаимной опорой.

В день памяти свв. благоверных кн. Петра и кн. Февронии я желаю каждому последовать примеру этой удивительной семьи, мира и согласия в каждый дом. Поддерживайте друг друга, ведь трудности в семье делятся пополам, а радости приумножаются вдвое!

Информационно-просветительский отдел УПЦ