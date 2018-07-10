У Німеччині відбувся міжнародний форум православного волонтера, приурочений до 100-річчя мученицької кончини княгині Єлисавети Федорівни

В Дармштадті (Німеччина) 8 липня завершився міжнародний форум «День православного волонтера».

Для обміну досвідом на форумі зібралося понад 50 добровольців з Німеччини, Швейцарії, Ізраїлю, Росії, України та Молдови, повідомляє "Благовіст-інфо".

Форум організовується європейською православної службою волонтерів «Добра справа» у четвертий раз. У рамках заходу відбулося благодійне свято «Біла квітка».

Преподобномучениця велика княгиня Єлисавета Феодорівна народилася в Дармштадті.

“Це німецьке місто не випадково був обраний місцем проведення «Дня православного волонтера». Наш захід було приурочено до 100-річчя пам'яті мученицької смерті Єлизавети Федорівни", – повідомила організатор заходу, керівник православної дияконічної служби у Європі "Добра справа" Аліна Тітова.

У рамках форуму добровольці обмінялися кращими практиками православного служіння, вивчили досвід Німеччини та інших країн.

“Ми хочемо допомогти волонтерам глибше розібратися у деталях сучасної взаємодії церковної та світської благодійності, – повідомила організатор «Дня православного волонтера» Аліна Тітова. – Наша головна мета – дати волонтерам ближче познайомитися, підтримати один одного, поділитися своїми перемогами і напрацюваннями та спільно знайти шляхи і рішення проблем".

Також на форумі обговорювалися особливості участі добровольців в організації проживання та лікування іноземних пацієнтів у Німеччині, взаємодія з благодійними фондами і світськими організаціями.

В останній день форуму всі бажаючі змогли взяти участь у благодійному святі «Біла квітка», яке було організовано для збору коштів на медичне обладнання, необхідне для хворих дітей – підопічних «Доброї справи». Білі квіти та інші ручні вироби для свята протягом декількох місяців готувалися дітьми з недільних шкіл православних парафій Німеччини.