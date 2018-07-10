Завтра у Скадовську попрощаються з одним із найстаріших кліриків Херсонської єпархії УПЦ

Вчора, 9 липня, на 83 році життя, внаслідок тривалої хвороби відійшов до Господа протоієрей Максим Русначенко, один із найстаріших кліриків Херсонської єпархії УПЦ.

Відспівування протоієрея Максима відбудеться завтра, 11 липня, о 10.00 в Іллінському храмі міста Скадовська, повідомляється на сайті Херсонської єпархії УПЦ.

Протоієрей Максим Васильович Русначенко народився 28 квітня 1935 року в селі Дальнічень Білгород-Дністровського району Одеської області. У 1950 році закінчив середню школу. Закінчивши 1-й курс Одеського Дорожньо-механічного технікуму, вирішив усе своє життя присвятити служінню Господу і в 1951 році став послушником Успенського Одеського монастиря.

У 1953 році вступив до Одеської духовної семінарії. Студентом 3-го курсу семінарії був висвячений у сан диякона і призначений кліриком Успенської церкви Успенського чоловічого монастиря Одеси. По закінченні семінарії у 1957 році Архієпископом Херсонським і Одеським Борисом (Віком) був висвячений у сан пресвітера і призначений кліриком церква на честь Різдва Пресвятої Богородиці м. Одеси.

У 1958 році був призначений настоятелем молитовного будинку на честь прп. Сергія Радонезького міста Скадовська Херсонської області (нині храм на честь пророка Іллі), де 50 років служив настоятелем.

Завдяки його пастирським трудам скромний молитовний будинок згодом став затишним храмом, єдиним місцем, де жителі міста Скадовська та навколишніх сіл могли отримати духовне переродження у Таїнствах і пастирське окормлення.

За роки свого служіння протоієрей Максим став відомий як невтомний пастир та трудівник, побожний молитовник. Протягом багатьох років отець Максим займав відповідальну посаду благочинного Скадовського округу.

У 2008 році, у зв'язку з похилим віком, протоієрей Максим подав прохання про звільнення його від посади настоятеля Іллінського храму.