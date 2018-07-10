В УПЦ оприлюднили офіційний логотип святкових заходів на честь 1030-ліття Хрещення Русі

Центр інформації Української Православної Церкви презентував офіційний логотип святкових заходів на честь 1030-ліття Хрещення Русі.

На логотипі золотавим на білому зображено пам`ятник святому рівноапостольному князю Володимиру - місце проведення молебня на Володимирській гірці, вказано річницю ювілейних урочистостей, повідомляє Центр інформації УПЦ.

Логотип розміщено на бейджах-перепустках для преси, які будуть видані акредитованим журналістам, а також на відповідних бейджах оргкомітету заходу. Акредитацію ЗМІ проведе Центр інформації УПЦ. Про початок акредитації та її умови буде оголошено додатково.

Як повідомлялось, у столиці 27-28 липня Українська Православна Церква проведе низку святкових заходів на честь Дня Хрещення Русі та пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира.

27 липня о 13.00 на Володимирській гірці розпочнеться урочистий подячний молебень, який очолить Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій у співслужінні єпископату, духовенства та гостей з Помісних Православних Церков. Прохід на Володимирську гірку для прочан буде відкритий з 11.00.

На молебень будуть принесені святині: чудотворна Зимненська ікона Божої Матері; мощі рівноапостольного князя Володимира; мощі священномученика Климента, єпископа Римського; мощі великомученика Георгія Побідоносця; мощі священномученика Володимира (Богоявленського), митрополита Київського, який загинув від рук безбожників в 1918 році; ікона з часткою мощей преподобного Серафима Саровського; стопа святого апостола Андрія Первозванного.

О 13.30 розпочнеться хресний хід від Володимирської гірки - до Києво-Печерської лаври, після чого відбудеться всенічне бдіння.

28 липня о 09.00 на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври почнеться святкова Божественна літургія.

27 липня з 07.00 на телеканалі «Інтер» в прямому ефірі почнеться телемарафон «Наша віра», трансляція урочистого молебню на Володимирській гірці та хресного ходу, а у вечірньому ефірі - документальний фільм «Києво-Печерська лавра. Фотографія тисячоліття».