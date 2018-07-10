У Німеччині відбувся міжнародний форум «День православного волонтера»

У Дармштадті 8 липня завершився міжнародний форум «День православного волонтера».

Для обміну досвідом зібралося понад 50 добровольців з Німеччини, Швейцарії, Ізраїлю, Росії, України та Молдови, повідомляє patriarchia.ru.

Форум організований європейською православною службою волонтерів «Добра справа» в четвертий раз. У рамках заходу відбулося благодійне свято «Біла квітка».

Свята преподобномучениця велика княгиня Єлисавета Феодорівна народилася в Дармштадті. «Це німецьке місто не випадково було обране місцем проведення "Дня православного волонтера". Наш захід був приурочений до 100-річчя пам'яті мученицької смерті Єлизавети Федорівни», - повідомила організатор заходу, керівник православної дияконічної служби у Європі «Добра справа» Аліна Титова.

Зустріч православних добровольців почалася з молебню святителю Іоанну Шанхайському й святій преподобномучениці Єлисаветі.

У рамках форуму добровольці обмінялися практиками православного дияконічного служіння, вивчили досвід Німеччини та інших країн.

Також на форумі обговорювалися особливості участі добровольців в організації проживання та лікування іноземних пацієнтів у Німеччині, взаємодія з благодійними фондами та світськими організаціями.

У рамках форуму відбулися всенічне бдіння та літургія в храмі святої рівноапостольної Марії Магдалини в Дармштадті.