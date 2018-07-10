У Полтаві 13 липня віряни пройдуть хресним ходом з Горбанівською іконою Богородиці
16:10, 10 липня 2018Православ`я
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Горбанівська ікона Богородиці / pravoslavie.poltava.ua
Урочисті богослужіння пройдуть у Свято-Макаріївському кафедральному соборі Полтави у день святкування на честь Горбанівської ікони Божої Матері.
Як повідомляє прес-служба Полтавської єпархії УПЦ, 12 липня о 17.00 відбудеться всенічне бдіння.
13 липня
7.30 - Молебень з освяченням води.
9.00 - Божественна літургія Архієрейським чином і хресний хід навколо собору.
11.00 - переїзд до кінцевої зупинки транспорту "Розсошенці".
11.30 - Хресний хід до джерела Божої Матері.
Біля святого джерела відбудеться молебень з читанням акафісту й освяченням води. Всім присутнім буде запропонована святкова трапеза.
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