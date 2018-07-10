Предстоятель Сербської Православної Церкви закликав прославити Бога народженням дітей

У день пам'яті благовірних Петра і Февронії Муромських, 8 липня, Патріарх Сербський Іриней очолив Божественну літургію у Свято-Троїцькому храмі в Белграді.

Він привітав віруючих зі святом святих Петра і Февронії, «молитовників за святість християнського шлюбу», нагадавши, що шлюб був встановлений Богом відразу ж після створення світу, повідомляє patriarchia.ru.

Як зазначив Предстоятель Сербської Церкви, тоді ж було дано Господом благословення на дітонародження, і нема для подружжя більше честі, ніж «бути співпрацівниками Божими у творенні життя».

«Однак у наш час сім'я з дітьми як свята співдружність все більше знаходиться під загрозою і руйнується внаслідок різних впливів сучасного світу», - продовжив Патріарх Іриней.

Говорячи про день пам'яті князя Петра і княгині Февронії, святих покровителів християнської сім'ї, Патріарх Сербський Іриней наголосив: «У цей день ми маємо подумати про величезну проблему нашого часу, так будемо ж ми слухати голос Церкви й ту заповідь, що Господь дав спочатку, - "плодіться і розмножуйтеся", і так прославимо Бога народженням дітей».