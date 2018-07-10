У Дніпрі до 21 липня перебуватимуть мощі святих благовірних князів Петра та Февронії
15:05, 10 липня 2018Православ`я
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У Дніпрі будуть перебувати мощі святих благовірних князів Петра і Февронії / eparhia.dp.ua
У неділю, 8 липня, в кафедральний собор Дніпра прибутку святі мощі шанованих у цей день святих благовірних князів Петра і Февронії, які будуть перебувати в Дніпропетровській єпархії Української Православної Церкви до 21 липня.
Святиня прибула зі Свято-Іллінського чоловічого монастиря Одеси з благословення митрополита Іринея, повідомляє Інформаційний відділ Дніпропетровської єпархії УПЦ.
За богослужінням владика Іриней прочитав молитви за мир в Україні та світі.
По завершенні літургії було звершено славлення святих благовірних князів Петра і Февронії.
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