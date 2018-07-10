У Дніпрі до 21 липня перебуватимуть мощі святих благовірних князів Петра та Февронії

У неділю, 8 липня, в кафедральний собор Дніпра прибутку святі мощі шанованих у цей день святих благовірних князів Петра і Февронії, які будуть перебувати в Дніпропетровській єпархії Української Православної Церкви до 21 липня.

Святиня прибула зі Свято-Іллінського чоловічого монастиря Одеси з благословення митрополита Іринея, повідомляє Інформаційний відділ Дніпропетровської єпархії УПЦ.

За богослужінням владика Іриней прочитав молитви за мир в Україні та світі.

По завершенні літургії було звершено славлення святих благовірних князів Петра і Февронії.