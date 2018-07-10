У Києво-Печерській лаврі 20 липня відкриється міжнародна конференція та фотовиставка
11:45, 10 липня 2018Православ`я
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Києво-Печерська лавра / ru.wikipedia.org
Напередодні святкування 1030-річчя Хрещення Русі, 20 липня, в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври до 30-річчя відродження чернецтва в обителі, 1035-річчя від дня народження преподобного Антонія Печерського відкриється міжнародна конференція «Києво-Печерська Лавра – Афон – Єрусалим: єдність крізь віки».
Про це повідомляє "Фома в Україні".
Також цього дня в Києво-Печерській лаврі відбудеться відкриття масштабної виставки фотографій «Хресний шлях Лаври». На фотовиставці будуть представлені унікальні архівні кадри, на яких зображена обитель у різні часи – в моменти розквіту, руйнування та її відродження.
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