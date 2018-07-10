Православні Вінниччини відзначили 95-ту річницю «Калинівського дива» хресною ходою

02:12, 10 липня 2018
Православ`я
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Православні Вінниччини відзначили 95-ту річницю «Калинівського дива» / orthodox.vinnica.ua

Учора, 9 липня,  у Калинівці Вінницької області відбулася традиційна щорічна хресна хода у спомин про подію, яка сталася 1923 року і отримала назву «Калинівське диво».

У хресній ході взяли участь архієреї Української Православної Церкви та віряни, повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.

/ orthodox.vinnica.ua

Згідно з переказом, 1923 року із хреста, що стояв при дорозі і був прострілений п’яним червоноармійцем, потекла кров. Тисячі людей з далеких і близьких країв приїжджали тоді до Калинівки, щоби вклонитися перед хрестом. Безбожна влада знищила хрест, але не могла знищити людську пам’ять, яка зберегла спомин про чудесну подію крізь десятиліття.

/ orthodox.vinnica.ua

Священики Вінницької єпархії, духовенство з інших єпархій, насельниці Браїлівського монастиря, ченці з Лемешівської обителі та кілька тисяч вірян разом з архієреями пройшли хресною ходою від центрального храму Калинівки на честь преподобномучениці Параскеви до Калинівського Хреста.

/ orthodox.vinnica.ua

Біля пам’ятника загиблим воїнам, що стоїть на шляху хресної ходи, її учасники зробили зупинку. Митрополит Симеон звершив на цьому місці заупокійну молитву за загиблими на київському Майдані та на війні у Донбасі військовими і мирними жителями.

/ orthodox.vinnica.ua

Під час Хресної ходи владики з духовенством співали молитви до Спасителя і Божої Матері, які підхоплювали усі миряни. З молитвою і співом дійшли до Калинівського хреста, де відбулася урочиста зустріч Хресної ходи. Архієреям було вручено традиційні українські короваї.

/ orthodox.vinnica.ua

Митрополит Симеон закликав усіх учасників хресної ходи до посиленої молитви, аби в Україні настав довгоочікуваний мир, щоби припинилася війна.

На завершення учасників хресної ходи пригостили трапезою, яку приготували сестри Свято-Троїцького Браїлівського жіночого монастиря, а також жителі Калинівки.

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