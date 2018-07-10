Православні Вінниччини відзначили 95-ту річницю «Калинівського дива» хресною ходою

Учора, 9 липня, у Калинівці Вінницької області відбулася традиційна щорічна хресна хода у спомин про подію, яка сталася 1923 року і отримала назву «Калинівське диво».

У хресній ході взяли участь архієреї Української Православної Церкви та віряни, повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.

Згідно з переказом, 1923 року із хреста, що стояв при дорозі і був прострілений п’яним червоноармійцем, потекла кров. Тисячі людей з далеких і близьких країв приїжджали тоді до Калинівки, щоби вклонитися перед хрестом. Безбожна влада знищила хрест, але не могла знищити людську пам’ять, яка зберегла спомин про чудесну подію крізь десятиліття.

Священики Вінницької єпархії, духовенство з інших єпархій, насельниці Браїлівського монастиря, ченці з Лемешівської обителі та кілька тисяч вірян разом з архієреями пройшли хресною ходою від центрального храму Калинівки на честь преподобномучениці Параскеви до Калинівського Хреста.

Біля пам’ятника загиблим воїнам, що стоїть на шляху хресної ходи, її учасники зробили зупинку. Митрополит Симеон звершив на цьому місці заупокійну молитву за загиблими на київському Майдані та на війні у Донбасі військовими і мирними жителями.

Під час Хресної ходи владики з духовенством співали молитви до Спасителя і Божої Матері, які підхоплювали усі миряни. З молитвою і співом дійшли до Калинівського хреста, де відбулася урочиста зустріч Хресної ходи. Архієреям було вручено традиційні українські короваї.

Митрополит Симеон закликав усіх учасників хресної ходи до посиленої молитви, аби в Україні настав довгоочікуваний мир, щоби припинилася війна.

На завершення учасників хресної ходи пригостили трапезою, яку приготували сестри Свято-Троїцького Браїлівського жіночого монастиря, а також жителі Калинівки.