Традиції святкування Дня Хрещення Русі (рос.)

Первое широкое народное празднование Дня Крещения Руси прошло в 1888 году. Мысль о праздновании 900-летия Крещения народа Руси принадлежала киевским православным горожанам, которые обратились с этой идеей к митрополиту Киевскому и Галицкому Платону. Именно митрополит Киевский и Галицкий в 1886 г. представил Святейшему Синоду свой проект празднования.

1888 год - 900 летний юбилей

Идея владыки была активно поддержана не только Киевской городской думой, но и Санкт-Петербургским «Славянским благотворительным обществом», в котором в том же 1886 году тоже горячо обсуждалась необходимость празднования предстоящего юбилея. Именно это общество добилось, чтобы празднование Крещения Руси стало не только киевским, но и всероссийским. Вместе с тем возникли и сомнения в уместности подобного торжества.

В месяцеслове Русской Православной Церкви не было праздника в честь введения христианства на Руси. Тем не менее, предстоящий юбилей Крещения Руси получил поддержку в верхах. Представитель Святейшего Синода Константин Победоносцев, ставший горячим сторонником празднества, заявил, что 900-летие Крещения Руси является настолько значимым юбилеем, что его следует признать выдающимся событием не только для Православной Руси, но и для всего православного мира.

Спустя почти два года, 17 февраля 1888 г., вышло Постановление Святейшего Синода о праздновании 900-летия Крещения Руси. Главным днём мероприятий объявлялось 15 июля (28 июля по н.ст.) — день церковной памяти равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Постановление утверждало обязательный церковный порядок празднования, признавая непременными специальные мероприятия не только 15 июля, но и в течение всей недели. При этом праздновать Крещение определялось не только в Киеве, но и по всей Руси.

С этого времени начались приготовления к торжествам. Праздник, по задумке организаторов, должен был охватить весь православный мир, но главным его действующим лицом должна была стать православная Русь и её история, в которой особую роль сыграл князь Владимир. Сохранились свидетельства о том праздновании: «Город был расцвечен флагами и гирляндами с золотым инициалом равноапостольного князя Владимира.

Как и было запланировано, торжественному крестному ходу предшествовала праздничная служба в Софийском соборе. По окончании литургии процессия с иконами и хоругвями, знаменами и цеховыми знаками двинулась под колокольный звон Софийского собора к памятнику святому князю Владимиру. После этого крестный ход продолжил свое движение и остановился у приготовленной на берегу Днепра купели. К этому времени тысячи людей уже стеклись к месту водоосвящения. Они заполнили все площади, вершины городских холмов и крыши домов, а на Днепре скопилось множество судов, в том числе 20 больших пароходов, переполненных публикой».

Празднование 900-летия киевского Крещения Руси прошло в Киеве, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринославе. Торжественно отмечался этот день в тех городах, которые имели отношение к жизни и деятельности равноапостольного князя Владимира: Херсонес, Новгород, Владимир-Волынский, Овруч, Луцк. В каждом крупном городе состоялись торжества по заранее выработанному сценарию, размах которых зависел от возможностей местных властей – Одесса, Харьков, Севастополь, Калуга, Вильно широко праздновали 900-летие. Повсеместно были напечатаны и распространены, особенно в учебных заведениях, книги святоотеческой литературы, жития святого равноапостольного князя Владимира, установлены его иконы. Большое количество отреставрированных и выстроенных новых храмов по всей стране усилили значимость юбилея.

1988 год — 1000-летний юбилей, или «Второе Крещение Руси»

Впервые со времен установления атеистической власти в СССР было официально разрешено проведение торжеств по случаю церковного праздника.

Из воспоминаний Валентина Фалина, непосредственного участника тех событий: «В середине 1980-х годов мне поручили возглавить агентство печати «Новости» (АПН). В июне 1986 года М.С. Горбачев с участием других членов Политбюро проводил совещание с обществоведами, писателями, руководителями СМИ. Цель - выявить, что следует сделать, дабы идеи перестройки стали понятны интеллигенции? Нужно заметить, что буквально накануне этого ко мне обратилось несколько иерархов нашей Церкви и выразили большую озабоченность по поводу предстоящего юбилея в условия безбожной власти. В своем выступлении я сформулировал: предстоит тысячелетие Крещения Руси. Следует отметить юбилей как всенародный праздник, знаковый этап нашей истории, становления Руси как государства. Зал безмолвствует, на том и разошлись. На следующий день прошу пригласить от моего имени в АПН митрополитов Питирима и Ювеналия, других авторитетных архипастырей. Приглашение было принято… Патриарх Пимен считал необходимым воспользоваться шансом для воссоздания согласия в обществе и рубцевания ранее нанесенных ран. Это был большой подготовительный труд, но получилось! Празднование 1000-летия Крещения Руси перевернуло сознание миллионов людей. В юбилейный год 1000-летия Крещения Руси советское правительство возвратило православной церкви Свято-Данилов монастырь, Дальние пещеры Киево-Печерской лавры, Введенскую Оптину пустынь, Толгский монастырь, что означало возрождение монашества. В Церковь из музеев и государственных хранилищ вернулись: частица Креста Господня, десница апостола Андрея Первозванного, глава святителя Иоанна Златоуста, частицы мощей святого равноапостольного князя Владимира, святого благоверного князя Александра Невского».

Еще один очевидец и непосредственный участник Молебна в честь 1000-летия Крещения Руси на Владимирской горке в Киеве ныне епископ Обуховский Иона так вспоминает те юбилейные торжества: «Мое воцерковление совпало по времени с началом возрождения Православия в нашей стране. Повышенный интерес к Церкви и ее жизни возник тогда, когда вся страна готовилась к празднованию 1000-летия Крещения Руси. Ведь подготовка к этому событию началась несколько ранее 1988-го - года за два или за три… Накануне торжеств по случаю тысячелетия Крещения Руси в СМИ началась сдержанная кампания по освещению празднования… То в одном, то в другом советских периодических изданиях начали публиковать главы Евангелия. Могу с уверенностью сказать, что эти странички были зачитаны практически «до дыр».

В итоге, когда по всей стране развернулись торжества по случаю празднования 1000-летия Крещения Руси, это событие было встречено не как что-то из ряда вон выходящее и сверхъестественное, а как совершенно закономерный праздник… Празднование 1000-летия Крещения Руси дало возможность открывать храмы, открыто проповедовать Слово Божие и исповедовать свою веру. В результате произошел настоящий перелом в истории Советского Союза. Фактически с этой даты прекратились гонения на Церковь, и этот исторический момент стал поистине вторым Крещением Руси».

2006 год – для организации всенародного празднования Дня Крещения Руси создана Международная общественная организация «День Крещения Руси» из представителей культуры, духовенства, науки и спорта Украины, России, Беларуси и Молдовы.

2007 год - первое в новейшей истории народное празднование Дня Крещения Руси в Киеве.

2008 год - празднование 1020-летнего юбилея Крещения Руси. Были организованы праздничные просветительские концерты в 24 крупнейших городах Украины, собравшие более полутора миллионов зрителей. По всем епархиям Украины был организован Крестный ход с иконой и частичкой мощей святого равноапостольного князя Владимира.

2009 год - в Дни празднования Крещения Руси Святейший Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, впервые прибыл в Украину с пастырским, молитвенным и паломническим визитом.

2011-2012 гг. - по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Блаженнейшего митрополита Владимира, празднование Дня Крещения Руси проводилось в столицах трех стран одновременно – в Киеве, Москве и Минске - с прямой ТВ-трансляцией на главных телеканалах стран – участниц празднований.

2013 год - по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в рамках международного празднования 1025-летия Крещения Руси был проведён уникальный Крестный ход, в котором впервые в истории ковчег со святыми мощами крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира был пронесен от Владивостока до Киева по всей территории Руси. Крестный ход со святыми мощами крестителя Руси завершился 27-го июля в Киеве на Крещатике, где состоялось грандиозное народное Празднование 1025-летия Крещения Руси с прямой трансляцией на весь мир.

С 2014 года - по благословению предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, Крестный ход в честь великой даты Крещения Руси и святого равноапостольного князя Владимира становится традицией.

2016 год – впервые в преддверии празднования Дня Крещения Руси был проведен Всеукраинский крестный ход мира, молитвы и любви. Отправными точками крестного хода стали Святогорская Лавра на востоке и Почаевская Лавра на западе страны. Сотни тысяч людей приняли участие в крестном ходе, прошли с чудотворными иконами и молитвой через всю страну, чтобы попросить у Бога мира для всех.

А 27 июля богомольцы объединились в Киеве на Владимирской Горке, чтобы вместе вознести хвалу Господу и помолиться о Божьей милости для нашего народа. Всего в молебне на Владимирской горке и крестном ходе в Киево-Печерскую лавру приняло участие более 80 тысяч человек.

Примечательно, что празднование Крещения Руси в тот год совпало с празднованием 1000-летия установления древнерусского монашества на Святой горе Афон. По этому случаю в Киев была специально привезена уникальная икона "Благословение Святой Горы Афон" с изображением Богородицы и святых угодников-выходцев из киевской крещенской купели. Верующие имели возможность помолиться у этой иконы во время Молебна на Владимирской горке. С Крестным ходом в этот день прибыли на молебен и чудотворные иконы Божьей Матери - Святогорская и Почаевская.

2017 год – празднование Дня Крещения Руси началось традиционного ежегодного молебна на Владимирской горке, который возглавил предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Онуфрий, и крестным ходом верующих в Киево-Печерскую лавру, где было отслужено всеночное бдение. Крестный ход-2017 сопровождали 11 чудотворных икон и мощи равноапостольного князя Владимира. Событие собрало рекордные 100 тысяч участников, среди которых были православные верующие из всех епархий Украины, группы паломников из Белоруссии, России, Молдовы, Греции, Румынии и других стран мира.