В Одеській єпархії УПЦ відбулися урочистості на честь Дня святих Петра і Февронії

В Одеській єпархії УПЦ 8 липня відбулися урочистості на честь Дня святих благовірних князів Петра і Февронії.

В Одесі святкування розпочалося з молебню Петру і Февронії у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Після цього у Міському саду розпочався фестиваль «Ромашка», повідомляє "Православна Одеса".

Активісти і всі, хто долучився до підготовки фестивалю, проводили просвітницьку роботу серед одеситів та гостей міста, відповідали на запитання та роздавали інформаційні буклети. Ведучі свята розповідали про православні традиції шанування святих Петра і Февронії, зачитували вірші про сім'ю, кохання, подружню вірність та материнство.

Цього року на гостей фестивалю чекала різноманітна програма, розрахована на людей різного віку і кола інтересів. Так, усі охочі могли взяти участь у конкурсах, вікторинах та майстер-класах, навчитися азам сурдоперекладу і виготовлення плюшевих іграшок, послухати живу музику, побачити виступи танцювальних колективів та виставу лялькового театру.

Крім того, святкові заходи до дня Петра і Февронії відбулися у Южному, Чорноморську і Болграді.