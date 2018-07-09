На Валаамі готуються до урочистостей на честь преподобних Сергія і Германа

На Валаамі в день пам'яті преподобних Сергія і Германа Валаамских, 11 липня, Предстоятель Руської Православної Церкви Патріарх Кирил звершить в Преображенському соборі Божественну літургію.

Як повідомляє patriarchia.ru, увечері 9 липня Патріарх Кирил прибув на Валаам.

10 липня він очолить засідання Патріаршої опікунської ради з відновлення Валаамського монастиря. У той же день увечері він очолить всеношну у храмі преподобних Сергія і Германа Валаамских Преображенського собору обителі.

*** Святі Преподобні Сергій та Герман Валаамські були місіонерами, проповідували Християнство в Карелії і, з найбільш достовірного передання, оселилися на Валаамському острові в 1329 році. Докладне житіє їх втрачено.

Заснована Сергієм і Германом Спасо-Преображенська общежительна обитель стала світочем Святого Православ'я і прославилася справами добродійності.

Після блаженної кончини старців Сергія і Германа біля їхньої гробниці стали відбуватися чудеса і зцілення. Рятуючи святиню від шведських загарбників, ченці не раз переносили мощі у Великий Новгород, а потім повертали їх у монастир.

У 1721 році по Ништадтському мирному договору Валаам відійшов до Росії, а трохи раніше, в 1718 році, мощі преподобних упокоїлися в Преображенському соборі обителі.