У РПЦ кажуть, що жодні політичні рішення не зупинять потік паломників з Росії в Києво-Печерську лавру

Політичні кордони або політичні рішення не зупинять потік паломників з Росії в Києво-Печерську лавру, так і паломники з України продовжують приїжджати до святинь російської землі.

Про це сказав голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Волоколамський Іларіон (Алфєєв) в інтерв'ю, розміщеному на patriarchia.ru.

Зокрема, владика відповів на запитання "якщо хтось запитує поради, їхати чи ні, скажімо, в Києво-Печерську лавру, ви радите їхати за нинішніх обставин чи ні?".

"Це залежить від того, хто підходить. Якщо є ймовірність, що цей чоловік у списку тих, кому не буде дозволено в'їхати в країну, чи є ймовірність, що його заарештують, звичайно, я не пораджу їхати туди. Якщо йдеться про простих прочан, то вони продовжують їздити в Києво-Печерську лавру, як і паломники з України продовжують приїжджати до святинь російської землі. Я думаю, що жодні політичні кордони, жодні політичні рішення цей потік прочан у той або інший бік не зупинять, бо люди люблять свої святині, люблять свою Церкву, а найголовніше, що Церква-то у нас одна. Держави різні, і ці політичні кордони ми поважаємо. Але Церква у нас одна", - зазначив митрополит Іларіон.

Водночас він зазначив, що особисто йому в Україну їхати не рекомендують.

"Коли я намагаюся це з'ясувати, мені кажуть: «Краще не треба», - говорить митрополит Іларіон.

При цьому єрарх зазначив, що персоною нон грата він не оголошений.

"Цього не було і, сподіваюся, не буде, тому що ми все-таки церковні люди, ми не журналісти, і не політики. І вже, звичайно, ми не займається тероризмом, екстремізмом. Не думаю, що до церковних людей взагалі можна застосовувати подібного роду заходи, тим не менш, з якихось причин вони застосовуються: час від часу представники Церкви потрапляють в якісь списки. Ми не знаємо причину попадання у них. Ми не знаємо, хто в цих списках", - розповів митрополит Іларіон.