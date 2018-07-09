У Білорусі відбувся хресний хід на велосипедах, присвячений Дню православної сім'ї

Вчора, у день пам'яті святих благовірних князя Петра і княгині Февронії, Муромських чудотворців, у Білорусі відбувся 5-й хресний хід на велосипедах, присвячений 1030-літтю Хрещення Русі та Дню сім'ї, любові і вірності.

Велосипедний хресний хід, метою якого є суто соборна молитва про сім'ю та дітей, проходив за маршрутом: собор Казанської ікони Божої Матері в місті Калинковичі - Юровицький Різдво-Богородичний чоловічий монастир, повідомляється на сайті офіційного порталу БПЦ.

Усього в заході взяли участь близько 200 велокрестоходців.

Вранці учасники велосипедного хресного ходу зібралися у соборі Казанської ікони Божої Матері міста Калинковичі на спільну молитву за Божественною літургією.

Тут відбувся молебень і була прочитана молитва до святих благовірних Петра і Февронії Муромських.

По закінченні Богослужіння отець Антоній звернувся з напутнім словом до всіх учасників хресного ходу. Потім у супроводі машини ДПС велосипедисти вирушили в дорогу.

Паломникам потрібно було подолати близько 40 кілометрів. Першим пунктом зупинки стало відвідування каплиці і джерела святих царствених страстотерпців у селі Пениця, де було звершено молебень з водосвяттям.

Всі учасники змогли набрати води і з дозволу бригади швидкої допомоги, яка супроводжувала хресний хід, зануритися у джерело.

Біля воріт Юровицької обителі гостей зустрічав намісник монастиря ігумен Авксентій (Абражей) з братією.

Потім у теплій дружній атмосфері відбулося спільне чаювання учасників велосипедного хресного ходу і братії монастиря, після чого для прочан була організована оглядова екскурсія комплексом обителі.

Додому учасники хресного ходу поверталися на спеціально організованих для них автобусах.

"Проведення велосипедного хресного ходу в день пам'яті святих благовірних Петра і Февронії Муромських стало вже доброю усталеною традицією у Турівській єпархії. Відрадно бачити, що з кожним роком число учасників помітно зростає, збираючи людей різного віку", - зазначив голова відділу релігійної освіти і катехізації Турівської єпархії БПЦ ігумен Авксентій.