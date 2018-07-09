Патріарх Кирил обговорив з представниками Константинопольського Патріархату питання збереження міжправославної єдності

17:48, 09 липня 2018
Православ`я
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Резиденція Патріарха Кирила / pravoslavie.ru

Патріарх Кирил 9 липня зустрівся з членами делегації Константинопольського Патріархату митрополитами Галльським Еммануїлом і Смирнським Варфоломієм.

Про це повідомляє patriarchia.ru.

З боку РПЦ у зустрічі також взяли участь голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Іларіон і заступник голови ВЗЦЗ протоієрей Миколай Балашов.

Під час бесіди обговорювалися питання, пов'язані з проблематикою збереження міжправославної єдності.

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