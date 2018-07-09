У РПЦ розповіли, коли можуть визнати останки царської сім'ї

Руська Православна Церква не планує визнавати царські останки до 100-річчя від дня розстрілу імператора Миколая II і його сім'ї.

Про це заявив глава Синодального відділу РПЦ зі взаємин із суспільством і ЗМІ Володимир Легойда, повідомляє patriarchia.ru.

Він підкреслив, що це відбудеться не раніше завершення всіх експертиз - генетичних, історичних, антропологічних і криміналістичних.

«Рішення, ймовірно, буде прийматися на рівні архієрейського собору, в силу важливості питання. Воно не буде приурочене до якоїсь дати. Як багаторазово підкреслював патріарх, у цьому питанні у нас немає права на помилку», - сказав Легойда.

Наразі відомо, що генетична експертиза скелета, знайденого в Єкатеринбурзі, підтвердила, що його ДНК збігається з ДНК останків імператора Олександра III, який був батьком Миколая II.

Нагадаємо, восени 2015 року слідчі відновили розслідування справи про загибель членів дому Романових. Пізніше СК Росії дозволив Руській Православній Церкві публікацію матеріалів слідства, експертиза за якими завершена.

У 2000 році Церква зарахувала Миколая II і членів його сім'ї до лику святих. Після відкриття поховання під Єкатеринбургом передбачувані останки були поховані в усипальниці Петропавлівського собору Санкт-Петербурга, проте тоді Руська Православна Церква не підтвердила їх достовірність.

На початку липня 2017 року голова відділу зовнішніх церковних зв'язків (ВЗЦЗ) Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон заявив, що Руська Церква наново сформулює позицію щодо знайдених під Єкатеринбургом можливих останків сім'ї імператора Миколая II.

Останній російський імператор Миколай II і його сім'я були розстріляні в ніч на 17 липня 1918 року в Єкатеринбурзі на виконання постанови виконкому Уральського обласної ради робочих, селянських і солдатських депутатів, очолюваної більшовиками.