Військові з Донбасу подарували православному капелану ікону святителя Миколая

Військові групи «Евакуація-200» з Донеччини передали в дар ікону святителя Миколая капелану Вінницької єпархії протоієрею Анатолію Кузнєцову в знак поваги – як до патріота і духівника.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на сайт єпархії.

«Цей подарунок – знак великої поваги до протоієрея Анатолія, як до патріота своєї країни і справжнього духівника», – говориться у листі, що супроводжував подарунок.

Також захисники України висловили вдячність усім, хто допомагає священику здійснювати його місію.

Протоієрей Анатолій разом з іншими капеланами Вінницької єпархії відвідують групу «Евакуація-200» щоразу, коли бувають на сході України. Священики привозять допомогу бійцям від благодійників, волонтерів, парафіян храмів Вінниччини, священиків єпархії та від митрополита Симеона особисто.

Крім гуманітарної допомоги священики надають духовну і моральну підтримку військовослужбовцям.

Натомість, коли військовим трапляється проїжджати через Вінницю, супроводжуючи тіла загиблих захисників України, вони обов’язково зупиняються у вінницького священика, який їх підтримує.

Як повідомляється, ікона святителя Миколая, подарована військовими зі сходу, займе почесне місце в храмі с. Михайлівка Вінницького району, де служить настоятелем протоієрей Анатолій Кузнєцов.