Під Одесою урочисто освятили головний храм скиту Свято-Успенського монастиря

Вчора, 8 липня, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив освячення головного храму на честь Покрови Божої матері Свято-Покровського скиту Свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря села Маринівка Біляївського району Одеської області.

Перед богослужінням митрополит Агафангел очолив зустріч ікони Божої Матері «Всецариця», яка була спеціально написана і освячена у монастирі Ватопед (Свята Гора Афон) для Свято-Покровського скиту. Про це повідомляє сайт "Православна Одеса".

Після Божественної літургії митрополит освятив новозбудовану будівлю каплиці на честь ікони Божої Матері «Всіх Скорботних Радість».

"Як оповідає народне сказання цього краю, у 1994 році вночі дві вантажівки рухалися у напрямку до Маринівки, і на цьому місці водії побачили заграву, яка тривала певний час. Ми віримо, що це було явління Самої Пречистої. Пройшли роки, коли рішенням Священного Синоду Свято-Покровський храм був перетворений на Свято-Покровський скит Свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря", - розповів митрополит Агафангел.

Відзначається, що ця нова духовна святиня Межлимання була створена з благословення владики його працями, молитвами і матеріальним піклуванням за активної підтримки духовенства і віруючих Одеської митрополії.

Крім того, при Свято-Покровському скиту з благословення митрополита Агафангела створюється перший в Україні православний хоспіс «Покрова», у якому тяжкохворі люди будуть отримувати повсякденне духовне піклування та кваліфіковану медичну допомогу.