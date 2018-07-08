До свята Охтирської ікони Божої Матері на Сумщині відбудуться дві Хресні ходи - із Сум та Лебедина.

Загальна довжина маршруту, який подолають православні віряни, складе 65 км, повідомляється на сайті Сумської єпархії УПЦ.

З благословення архієпископа Сумського і Охтирського Євлогія, до свята Охтирської ікони Божої Матері організовуються Хресні ходи:

– за маршрутом Суми – с. Верхня Сироватка – с. Боромля – Тростянець – Кліментово – Охтирка з 11 по 15 липня. Відповідальні за організацію хресної ходи: настоятель Олександро-Невського храму с. Битиця священик Михаїл Чонка, тел. +380-66-680-98-26 та Любов Іванівна Дрозд (тел. +380-95-125-05-46);

– за маршрутом Лебедин – с. Будилка – смт Чупахівка – с. Лантратівка – Охтирка з 13 по 15 липня. Відповідальні за організацію хресної ходи: настоятель Покровського храму м. Лебедин протоієрей Василій Шляхтюк (тел. +380-50-739-52-43).