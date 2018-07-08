Житомиряни вклонилися чесними мощами святих Киприяна та Іустини

Сьогодні, у день пам'яті святих благовірних князів Петра та Февронії у Свято-Хрестовоздвиженському кафедральному соборі міста Житомира відбулась урочиста воскресна Божественна літургія.

Священну Євхаристію цього недільного дня відвідало багато житомирян і гостей міста, зібралось чимало молоді та діточок. У часі богослужіння миряни мали змогу вклонитися чесним мощам святих мучеників Киприяна та Іустини. Про це повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ.

У співслужінні кліриків храму молитву очолив архієрейський намісник собору протоієрей Сергій Грицаюк.

Разом із усіма на літургії молились сестри та ігуменя Катерина, настоятелька жіночого монастиря на честь Афонської ікони Божої Матері, що в урочищі Кип'яче.

Під час святої Євхаристії були піднесенні прохання та молитва за мир в Україні.

Після завершення богослужіння відбувся молебень із читанням акафісту до угодників небесних перед їх чесними мощами.

Після цього намісник собору виголосив слово настанови, а також від імені правлячого архієрея, від духовенства та вірних міста Житомира щиро подякував матушці Катерині за можливість молитися перед ковчегом із святими мощами мучеників Киприяна та Іустини. В знак поваги і вдячності отець Сергій вручив ігумені букет білих троянд.

Благословивши усіх на паперті кафедрального собору намісник, духовенство і присутні миряни провели святиню та подякували Богу за Його посильну милість і щедроти.