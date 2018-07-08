Православний молитвослов переведено на таджицьку мову

Наприкінці червня завершилася робота із переведення «Короткого православного молитвослова» на таджицьку мову.

До збірника увійшли ранкове і вечірнє правило (велика частина), а також молитви з Послідування до Святого Причастя з короткими коментарями із підготовки до таїнства Євхаристії, повідомляє сайт patriarchia.ru.

Переклад молитвослова виконано у рамках проекту з організації Соціального центру допомоги мігрантам при Комісії із місіонерства і катехизації Московської міської єпархії РПЦ.

«Кошти на переклад були зібрані місіонерським гуртком на честь Іоанна Шанхайського, що діє при храмі преподобної Єфросинії, великої княгині Московської, у Котловці», - розповів керівник проекту диякон Діонісій Гришков.

Як повідомив отець Діонісій, молитвослов буде видано також за підтримки цієї парафії.

Найближчим часом планується розпочати переклад на мови країн Середньої Азії уривків із катехізису «Віра святих» святителя Миколая Сербського, короткої Богослужбової збірки і місіонерських листівок.