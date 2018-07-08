Митрополит Онуфрій розповів, як утвердитися у вірі

Збереження і утвердження віри вимагає зусиль від християнина.

Про це сказав сьогодні Блаженніший Митрополит Онуфрій у своїй недільній проповіді, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Віра в Бога - це чеснота, якою ми спасаємося», - підкреслив Предстоятель УПЦ.

За словами Архіпастиря, людина свідчить про свою віру словами і справами. «Свідчення віри в словах - це молитва, а добрі справи - це свідчення віри життям».

Для того, щоб вірити в Бога істинно, потрібно докладати певних зусиль.

Блаженніший владика порівняв таку роботу над собою з відносинами хорошого батька і сина: «Що робить розумний батько, коли його син плаче і не хоче ходити в школу, а бажає тільки гратися? Він змушує дитину. Такий батько згодом побачить плоди свого виховання. Але якщо батько скаже: “Не хочеш йти в школу, не йди, не хочеш вчитися - не вчися”, з такого сина толку не буде».

«Дуже важливо примушувати себе до добра, йти в храм, на сповідь, навіть якщо немає бажання. Постійно проводити внутрішній самоаналіз, - пояснив митрополит. - Коли людина так себе примушує, то поступово входить у міру досконалості».

Митрополит Онуфрій зазначив, що такі зусилля християнина допоможуть «не тільки подолати всі земні випробування», але, принесуть духовні плоди й зроблять «причасниками того блаженного життя, яким насолоджуються на Небі святі».