Митрополит Онуфрій розповів про важливість спільної молитви та закликав до неї

Сьогодні, 8 липня, у Неділю 6-ту після П’ятидесятниці, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Блаженніший Владика розповів вірним про необхідність і важливість молитви. Його Блаженство назвав головний предмет молитви до Бога. «Це наше спасіння», - сказав він.

«Молитва приносить користь усьому світу, - зазначив Архіпастир. - Є молитва особиста, коли людина молиться за себе, а є молитва суспільна - коли ми молимося одне за одного. Особливо важливо, що ми звершуємо цю молитву в храмі - так ми в молитві допомагаємо долати свій земний шлях одне одному і досягати вічного спасіння».

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив дві хіротонії: священицьку - над дияконом Ігорем Легеньким, кліриком столичного Кирилівського монастиря та дияконську - над Димитрієм Орловим, кліриком храму преподобного Агапіта Печерського у Києві.

Після відпусту Предстоятель привітав усіх зі святом та прикликав на вірян Боже благословіння.