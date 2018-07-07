Предстоятель УПЦ очолив богослужіння у Лаврі напередодні неділі

Сьогодні, напередодні Неділі 6-ої після П’ятидесятниці, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, завтра Архіпастир звершить Божественну літургію у цьому ж соборі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter