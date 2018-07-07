Предстоятель УПЦ очолив богослужіння у Лаврі напередодні неділі

21:57, 07 липня 2018
Православ`я
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Предстоятель УПЦ очолив богослужіння у Лаврі / news.church.ua

Сьогодні, напередодні Неділі 6-ої після П’ятидесятниці, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, завтра Архіпастир звершить Божественну літургію у цьому ж соборі.

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