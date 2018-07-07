У Дубрівському монастирі на Закарпатті відзначили престольне свято.

Сьогодні, 7 липня, у день молитовної пам’яті Різдва честного славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господня Іоанна, керуючий Мукачівською єпархією, архієпископ Мукачівський і Ужгородський Феодор звершив архієрейське богослужіння в Дубрівському Свято-Іоанно-Предтеченському жіночому монастирі, що на Іршавщині, повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ.

Керуючого єпархією з букетами квітів зустріла настоятельниця обителі, ігуменя Серафима (Готра). Його Високопреосвященству співслужили понад 40 священнослужителів району та єпархії.

Під час богослужіння підносилась сугуба молитва за мир в Українській Землі.

По завершенні літургії був звершений традицій хресний хід довкола Іоанно-Предтеченського храму, після якого Владика звернувся зі словами проповіді до присутніх.

Наприкінці архіпастир привітав усіх зі святом та прикликав на всіх вірян Боже благословіння.