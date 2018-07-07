У РПЦ порівняли можливе надання автокефалії УПЦ КП із церковним розколом 1054 року

Можливе надання автокефалії Українській Православній Церкві Київського Патріархату спричинить серйозні наслідки для всього православного світу, які можна порівняти із Великим церковним розколом 1054 року.

Таку думку висловив голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон, повідомляє одне з російських інформагентств.

"Якщо, не дай Боже, відбудеться легітимізація розколу, це буде означати фактично розкол, подібний до розколу 1054 року", - вважає митрополит Волоколамський.

Він зазначив, що Українська канонічна церква не зверталася до патріарха (Константинопольського) із проханням про автокефалію. "Тим не менше це прохання, яке було ініційовано українською владою, прийнято до розгляду", - продовжив він.

На його переконання, сталася надзвичайна ситуація, "коли прохання про автокефалію не було, а заявляється, що цю автокефалію дадуть". "Виникає питання: кому її дадуть, якщо канонічна Церква не просила", - міркує Іларіон.

"Кажуть: її дадуть українському народу. А як можна надати автокефалію народу? Томос про автокефалію завжди адресований якомусь ієрархові, який очолює Церкву", - пояснив митрополит.

Він констатував, що ця ініціатива вже сколихнула православний світ. Як повідомив митрополит, 9 липня у Москві очікується делегація Константинопольського патріархату, яка здійснює поїздку за Помісним Церквам.

"Ми не просто будемо дивитися, як будуть розвиватися події, ми будемо брати участь у цьому розвитку подій. Ми сподіваємося, що здоровий глузд переможе, тому що українська Церква не зверталася із проханням про автокефалію", - сказав Іларіон.