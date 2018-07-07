Митрополит Онуфрій розповів, як самокритика веде до спасіння

Шлях до Царства Небесного пролягає через засудження себе та возвеличення інших, навіть тих, кого ми вважаємо грішниками.

Про це Блаженніший Митрополит Онуфрій сказав під час проповіді у день свята Різдва Іоанна Предтечі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель зазначив, що саме Іоанн Предтеча готував людей до прийняття Сина Божого, нашого Спасителя, і сьогодні він звертається до нас, сучасників, зі сторінок Священного Писання такими словами: «Покайтеся! Тому що наблизилося Царство Небесне».

Архіпастир розповів, що святий Іоанн Хреститель готував людей до зустрічі зі Спасителем через покаяння. «Коли людина, яка згрішила, каже: “Прости мене, Господи!”, то вона знову оновлюється. Як сліпий не може бачити світла, поки його роговиці не очистять, так і людська душа, скріплена гріхами, не може відчути Бога, зрозуміти Бога, поки не покається», - пояснив Блаженніший владика.

Як зауважив Предстоятель, «нині модно всіх критикувати, засуджувати, однак себе ставити вище за інших». Мовляв, «усі погані, а я добрий». За словами Його Блаженства, це є різновид гордині. Натомість людина має не когось критикувати, а - себе.

«Іоанн Предтеча говорить, що людина повинна засуджувати й принижувати себе, а інших, ближніх, - підвищувати. Навіть якщо вони, на нашу думку, цього не заслуговують… Якщо людина так робить, то вчиняє правильно, - підкреслив Блаженніший Митрополит Онуфрій. - Тому що Бог створив людину чистою, і Царство Небесне приготовлене для тих, хто очищує себе від гріхів».

Насамкінець проповіді Його Блаженство закликав усіх проводити життя у самокритиці, самозасудженні й покаянні та в любові до оточуючих нас людей, бо «це є той шлях, якому навчає нас Іоанн Предтеча, шлях, який веде нас до Неба».