День 100-річчя мученицької кончини Царської Сім'ї у Сімферополі відзначать хресним ходом і будуватимуть новий храм
19:36, 07 липня 2018Православ`я
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Храм Воздвиження Хреста Господнього в Лівадії / sobory.ru
У пам'ять 100-річчя мученицької кончини Святої Царської Сім'ї 17 липняув Криму пройде хресний хід, у якому візьмуть участь сімферопольське духовенство та віруючі.
У рамках заходу заплановано молебень у центральному парку Сімферополя біля пам'ятника імператриці Катерині II, повідомляє сайт Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ.
Також у рамках проведення урочистих пам'ятних заходів, приурочених до 100-річної річниці вбивства Царської Сім'ї Романових 17 липня у храмі Воздвиження Хреста Господнього в Лівадії митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар звершить Божественну літургію, після закінчення якої відбудеться закладка каменя на будівництво нового храму на честь Вознесіння Господнього.
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