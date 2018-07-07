День 100-річчя мученицької кончини Царської Сім'ї у Сімферополі відзначать хресним ходом і будуватимуть новий храм

У пам'ять 100-річчя мученицької кончини Святої Царської Сім'ї 17 липняув Криму пройде хресний хід, у якому візьмуть участь сімферопольське духовенство та віруючі.

У рамках заходу заплановано молебень у центральному парку Сімферополя біля пам'ятника імператриці Катерині II, повідомляє сайт Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ.

Також у рамках проведення урочистих пам'ятних заходів, приурочених до 100-річної річниці вбивства Царської Сім'ї Романових 17 липня у храмі Воздвиження Хреста Господнього в Лівадії митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар звершить Божественну літургію, після закінчення якої відбудеться закладка каменя на будівництво нового храму на честь Вознесіння Господнього.