У столичному Будинку вчених проведуть вечір пам’яті митрополита Володимира (Сабодана)

Завтра, 8 липня, у київському Будинку вчених відбудеться творчій вечір, присвячений пам'яті митрополита Володимира (Сабодана), предстоятеля УПЦ у 1992-2014 роках.

Подія відбудеться з нагоди четвертої річниці з дня упокоєння митрополита Володимира (5 липня), а також до 1030-ліття хрещення Русі, повідомляє портал "Релігія в Україні".

У програмі вечора - авторська співана поезія під гітару у виконанні протоієрея Романа Барановського, музикантів Олексія Ахаїмова, Сергія Сергієнка, Богдана Дорошенка тощо.

Організатором заходу виступає Міжнародний православний фестиваль авторської пісні "Благодатне небо".

Вхід на захід вільний.