У столичному Будинку вчених проведуть вечір пам’яті митрополита Володимира (Сабодана)
17:21, 07 липня 2018Православ`я
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Подія відбудеться з нагоди четвертої річниці з дня упокоєння митрополита / pravoslavie.ru
Завтра, 8 липня, у київському Будинку вчених відбудеться творчій вечір, присвячений пам'яті митрополита Володимира (Сабодана), предстоятеля УПЦ у 1992-2014 роках.
Подія відбудеться з нагоди четвертої річниці з дня упокоєння митрополита Володимира (5 липня), а також до 1030-ліття хрещення Русі, повідомляє портал "Релігія в Україні".
У програмі вечора - авторська співана поезія під гітару у виконанні протоієрея Романа Барановського, музикантів Олексія Ахаїмова, Сергія Сергієнка, Богдана Дорошенка тощо.
Організатором заходу виступає Міжнародний православний фестиваль авторської пісні "Благодатне небо".
Вхід на захід вільний.
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