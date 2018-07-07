Паломницький Центр УПЦ опублікував програму поїздок святими місцями

У Мережі опублікували програму поїздок, присвячених православним святиням, підготовлену Паломницьким центром УПЦ.

Програма запланована на літо-осінь, повідомляє сайт Відділу у справах молоді УПЦ.

У переліку турів – «Румунія. Стопами прп. Паїсія (Величковського) (15 - 20 липня), «Греція. Святині Апостольської Церкви» (25 червня – 2 липня, 23 – 30 липня), «Дивеєво-Москва - Муром та інші монастирі» (27 липня - 5 серпня), «Православні обителі Прибалтики. Мінськ – Вільнюс – Рига – Таллін – Хельсінкі. 6 країн і 5 столиць» (1 -10 серпня), «Піший Афон» (5-13 серпня), «Греція. Свято Успіння Пресвятої Богородиці та Преображення Господнього» (7-23 серпня), «Грузія» (13 - 20 серпня), Ізраїль – Свята Земля на Преображення Господнє (14-20 серпня), «Православна Буковина: Банчени, Чернівці, Хрещатик» (24 - 26 серпня), «Оптина Пустинь (також Шамордино і Кликово)» (24 - 26 серпня), «Сербія і Чорногорія» (17 - 29 вересня), «Святині Італії. Літургія біля мощей свт. Миколи Чудотворця в Барі» (6 -13 жовтня).

З маршрутом і програмою поїздок можна ознайомитися на сайті Відділу у справах молоді.