У свято Різдва Іоанна Предтечі митрополит Онуфрій очолив літургію у київському Свято-Ольгинському соборі

Сьогодні, у день свята Різдва святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію в соборі в ім’я рівноапостольної великої княгині Ольги на Харківському масиві у Києві.

Предстоятель цього дня також привітав настоятеля собору з 80-літтям, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

На малому вході клірик Свято-Ольгинського собору ієрей Ігор Підліснюк був возведений у сан протоієрея.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель звернувся до всіх присутніх зі словами проповіді.

Також Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив священницьку хіротонію протодиякона Андрія Муляра, клірика храму на честь Архістратига Михаїла при Олександрівській лікарні.

Після величання Предтечі і Хрестителю Іонну та відпусту Його Блаженство привітав настоятеля Свято-Ольгинського собору протоієрея Всеволода Рибчинського з 80-літтям та вручив йому орден святого апостола Андрія Первозваного.

Блаженніший Митрополит Онуфрій привітав усіх зі святом та прикликав на всіх вірян Боже благословіння.

До 80-літнього ювілею настоятеля Свято-Ольгинського собору Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ підготував його відеоінтерв’ю — про те, як протоієрей Всеволод прийшов до Бога та Церкви, як 20 років будував перший у Харківському масиві храмовий комплекс та багато іншого.

Нагадаємо, що 7 липня Православна Церква згадує народження великого святого, про якого Сам Господь сказав: “Між народженими від жінок не було більшого над Іоанна Хрестителя”(Мф. 11:11). Євангеліст Лука розповідає, що народження Іоанна Предтечі супроводжувалось дивовижними подіями.