Вісім православних паломників другий місяць ідуть на Царські дні до місця розстрілу сім'ї Миколи ІІ

10:28, 07 липня 2018
Православ`я
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Учасники хресного ходу планують подолати тисячу кілометрів / revda-info.ru

Паломники, які називають себе «сімома братами і сестрою», вирушили із села Дівєєво Нижегородської області, пише видання "Znak".

/ revda-info.ru

За інформацією видання, учасники хресного ходу планують подолати тисячу кілометрів. Із собою у них безліч ікон. Паломників супроводжує машина, на якій теж розміщена ікона - Донської Божої Матері.

Учасник хресного ходу Олександр Сороковников зазначив, що до ходи ненадовго приєднуються жителі міст, через які вони проходять.

/ revda-info.ru

Нагадаємо, що Царські дні пройдуть у Єкатеринбурзі і Алапаєвську з 12 по 21 липня. Це заходи, присвячені 100-річчю з дня мученицької смерті царської сім'ї Романових. У цей період в Єкатеринбурзі очікують близько 100 тисяч паломників, а також Патріарха Кирила.

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