До 150-річчя сільської церкви на Полтавщині випустили документальний фільм

У Полтавському краєзнавчому музеї відбулася презентація документального фільму, створеного Людмилою Нестулею.

Над стрічкою 13 років працювала творча команда телеканалу «Лтава», повідомляє сайт Полтавської єпархії УПЦ.

У 2015 році Свято-Троїцький храм у селі Вельбовка Гадяцького району відзначав свій ювілей - 150 років. Саме це історична подія лягла в основу створення документального фільму «Благодать під соснами».

Автор сценарію та режисер Людмила Нестуля розповідає: "Над фільмом на телеканалі «Лтава» працювали 13 років. Кожен епізод стрічки - розповідь про те, як формувалося життя громади навколо сільського храму".

За документальний фільм «Благодать під соснами» Людмила Нестуля отримала Національну літературно-мистецьку премію імені Олени Пчілки.