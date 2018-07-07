До 150-річчя сільської церкви на Полтавщині випустили документальний фільм
08:43, 07 липня 2018Православ`я
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Кожен епізод стрічки - розповідь про те, як формувалося життя громади навколо сільського храму / pravoslavie.poltava.ua
У Полтавському краєзнавчому музеї відбулася презентація документального фільму, створеного Людмилою Нестулею.
Над стрічкою 13 років працювала творча команда телеканалу «Лтава», повідомляє сайт Полтавської єпархії УПЦ.
У 2015 році Свято-Троїцький храм у селі Вельбовка Гадяцького району відзначав свій ювілей - 150 років. Саме це історична подія лягла в основу створення документального фільму «Благодать під соснами».
Автор сценарію та режисер Людмила Нестуля розповідає: "Над фільмом на телеканалі «Лтава» працювали 13 років. Кожен епізод стрічки - розповідь про те, як формувалося життя громади навколо сільського храму".
За документальний фільм «Благодать під соснами» Людмила Нестуля отримала Національну літературно-мистецьку премію імені Олени Пчілки.
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