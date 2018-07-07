Видано збірник доповідей про преподобного Паїсія Величковського

На Санкт-Петербурзькому подвір'ї Введенського ставропігійного чоловічого монастиря Оптина пустинь видано збірник доповідей «Пpеподобне отче Паисие, добpотолюбия подвижниче» за підсумками наукових читань, присвячених пам'яті преподобного Паїсія Величковського.

У пропонованому читачеві збірнику вперше публікуються доповіді та матеріали, які були представлені на наукових читаннях, які відбулися 26 листопада 2017 року на подвір'я Оптиної пустені в Санкт-Петербурзі, присвячених дню пам'яті видатного наставника православного чернецтва, преподобного старця Паїсія, повідомляє "Монастирський вісник".

До збірника увійшли доповіді відомого петербурзького дослідника рукописної спадщини прп. Паїсія, автора-упорядника книжок «Преподобний Паїсій Величковський. Житіє та вибрані твори» (2014), «Каталог слов'янських рукописів монастиря Нямц» (2017) П. Б. Жгуна; доктора філологічних наук, професора МДА М. С. Крутової, кандидата філологічних наук В. Р. Подковирової.

Збірник ілюстровано унікальними фотографіями, слайдами, репродукціями рідкісних ікон, картин і фрагментами з рукописів преподобного Паїсія та його учнів.