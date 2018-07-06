У Києво-Печерській лаврі почали святкувати Різдво Іоанна Предтечі

Напередодні свята Різдва чесного славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, 6 липня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, 7 липня Православна Церква згадує народження великого святого, про якого Сам Господь сказав: “Між народженими від жінок не було більшого над Іоанна Хрестителя”.

Євангеліст Лука розповідає, що народження Іоанна Предтечі супроводжувалось дивовижними подіями: явленням архангела батькові Пророка, Захарії, радість ще ненародженого Іоанна при зустрічі його матері з Пресвятою Дівою, Яка вже зачала Господа Іісуса Христа від Духа Святого, пророцтво Захарії про служіння Предтечі – всі ці чудеса згадувались сьогодні у богослужбових текстах.

Завтра Блаженніший владика очолить Божественну літургію в столичному соборі святої рівноапостольної княгині Ольги. Початок богослужіння о 9:00.