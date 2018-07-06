У Запорізькій області відбулася присяга нових православних козаків

У Запорізькій області пройшла присяга нових православних козаків.

В Енергодарському храмі УПЦ на честь ікони Божої Матері «Призри на смирення» провели Козацьку Присягу для новачків, які прибули до козацької громади, повідомляє сайт Запорізької єпархії УПЦ.

Церемонію звершили благочинний протоієрей Володимир Іваненко та Верховний отаман війська Жуков Сергій Васильович.

Нові члени війська МСК «Міжнародний Союз Козаків військо Запорозьке ім. Отамана Близнюка» дали слово служити вірою і правдою Українському народу, козацтву та Православній Церкві.

Отець Володимир нагадав, що Присяга православного козака – це клятва, і "той, хто порушив клятву, буде як Юда".