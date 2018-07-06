У Запорізькій області відбулася присяга нових православних козаків

19:52, 06 липня 2018
Православ`я
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Нові члени війська дали слово служити Українському народу і Православній Церкві / hramzp.иа

В Енергодарському храмі УПЦ на честь ікони Божої Матері «Призри на смирення» провели Козацьку Присягу для новачків, які прибули до козацької громади, повідомляє сайт Запорізької єпархії УПЦ.

/ hramzp.уа

Церемонію звершили благочинний протоієрей Володимир Іваненко та Верховний отаман війська Жуков Сергій Васильович.

/ hramzp.уа

Нові члени війська МСК «Міжнародний Союз Козаків військо Запорозьке ім. Отамана Близнюка» дали слово служити вірою і правдою Українському народу, козацтву та Православній Церкві.

Отець Володимир нагадав, що Присяга православного козака – це клятва, і "той, хто порушив клятву, буде як Юда".

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