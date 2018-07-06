У Греції за нез'ясованих обставин помер єпископ Бирський і Білорецький Ілля

У Греції за нез'ясованих обставин помер єпископ Руської Православної Церкви.

Сьогодні вранці єпископ Бирський і Білорецький Ілля був знайдений мертвим. Причини смерті наразі встановлюються, повідомляє сайт patriarchia.ru.

Вчора, 5 липня, єпископ Бирський і Білорецький Ілля, який перебував у паломницькій поїздці в Греції і на Афоні, попрямував до берега моря в районі Халкідікі. Через кілька годин знайомі єпископа Іллі занепокоїлися його відсутністю і вирушили на пошуки. Також до пошуків була залучена поліція і берегова охорона.

Після завершення необхідних процедур і слідчих дій тіло покійного буде доставлено в Росію.